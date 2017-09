Uma mulher de 48 anos ficou gravemente ferida após uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício que fica em uma estrada vicinal próxima ao povoado de São José dos Rosas, em Santo Antônio do Monte. A ocorrência foi registrada por volta das 16h dessa terça-feira (12) pela Polícia Militar (PM).

Ainda segundo a PM, a explosão ocorreu em um dos barracões de fabricação de estopim. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa de Formiga com queimaduras em aproximadamente 73% do corpo. Outras pessoas estavam no local e não se feriram.

De acordo com a Santa Casa, o estado de saúde da vítima é grave. A mulher precisou ser transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, durante à noite. O hospital não informou o quadro da paciente.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe no local da explosão.