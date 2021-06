A Polícia Militar procura por uma mulher de 33 anos suspeita de jogar óleo quente no companheiro, nesse domingo (27), em uma casa no bairro Vista do Sol, na região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência da corporação, o homem, de 51 anos, contou que, horas antes, estava em um bar perto de casa bebendo com a mulher. Quando retornaram ao imóvel, ele deitou no sofá para dormir. Momentos depois, acordou já com a suspeita derramando o líquido pelo corpo dele.

Após o ato, a mulher trancou a casa, fugiu levando as chaves, deixando o companheiro preso na residência. Militares precisaram arrombar um cadeado para que a vítima fosse socorrida. O homem não soube informar o motivo da agressão, uma vez que eles não tinham brigado.