Redação Últimas Notícias

A senhora E.F.S, de 56 anos, moradora do bairro Ouro Negro, em Formiga, fraturou o ombro em três lugares após uma queda ocorrida na quarta-feira (14), e deverá esperar por quase 20 dias para ser operada. Situação que tem revoltado a família, que relatou o caso ao portal.

A paciente foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do município (UPA) após o acidente. No local, ela obteve o atendimento regular e, sendo constatado que seu caso se enquadraria como de “média complexidade”, a mesma foi transferida para a Santa Casa de Caridade de Formiga para o devido atendimento.

Porém, a cirurgia indicada acabou sendo marcada para ocorrer, provavelmente, em 2 de setembro, em razão da falta de uma placa que precisará ser implantada no ombro da paciente.

O que diz o município

Procurado pelo Últimas Notícias, o secretário de Saúde Leandro Pimentel explicou que a cidade de Formiga subvenciona a Santa Casa, com quantia equivalente a R$1 por habitante, cabendo ao hospital manter a equipe necessária aos atendimentos da especialidade (ortopedia), inclusive disponibilizando o material fornecido pelo SUS e destinado aos atendimentos nos casos de ortopedia de média complexidade. Para Leandro, diante do convênio (Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, no valor de R$68 mil), assinado pelo município e a Santa Casa, não se justifica que pacientes aguardem por longo período (como no presente caso), para que seja efetivada a intervenção cirúrgica. “No meu entender, a responsabilidade do atendimento desta paciente é inteiramente da ‘porta de referência’, a Santa Casa”, disse Leandro.

Informação da Santa Casa

O setor de comunicação do hospital confirmou a existência do convênio e informou que diante do parecer do médico que atendeu a paciente na manhã de quarta feira (14), ela que já está medicada será acompanhada até o dia 2, data prevista para a realização da cirurgia, quando as placas estarão disponíveis. Esclareceu também, que a paciente continua inscrita pela UPA no SUSFácil e assim sendo, em caso de surgir vaga em outro hospital ela poderá ser operada antes de 2 de setembro.

Falta de obstetras

Na mesma oportunidade, a assessora de comunicação do hospital confirmou que as denúncias sobre falta de médicos de determinadas especialidades como pediatria e obstetrícia, conforme reclamado pela vereadora Joice Alvarenga durante reunião da Câmara no dia 4 de agosto, realmente em alguns dias, procedem; de vez que a remuneração paga pela Santa Casa é inferior à ofertada por outras clínicas, o que facilita (justifica) a falta de profissionais.