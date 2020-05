Na manhã deste sábado (30), após um rápido e eficaz rastreamento, a Polícia Militar de Arcos conseguiu recuperar R$ 2.230 em dinheiro que haviam sido furtados de um homem no Pronto Atendimento Municipal (Pam), enquanto ele fazia o cadastro para ser atendido. A autora do furto, uma mulher de 49 anos, foi presa em flagrante logo depois do crime.

De acordo com testemunhas, a mulher se aproveitou do descuido da vítima, de 57 anos, que deixou a carteira sobre o balcão, na sala de recepção do hospital.

A autora, que foi encontrada e detida em casa, confessou o delito. Ela foi conduzida à delegacia de Formiga, juntamente com o dinheiro recuperado, ficando sob responsabilidade da Polícia Civil para as demais providências.