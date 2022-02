Uma mulher de 39 anos, que estava grávida, morreu na madrugada deste domingo (27) na BR-251 em Francisco Sá, no Norte de Minas, após um caminhão tombar na região da serra.

O veículo estava carregado de cerveja e se acidentou na altura do km 473 por volta de 1h. No momento do acidente, a rodovia chegou a ficar interditada em ambos os sentidos.

No meio da carga de latas de cerveja, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da gestante, com vários traumatismos e sem sinais vitais. Dentro do caminhão estava o motorista, de 31 anos, preso às ferragens, mas consciente.

Parte da carga foi saqueada por pessoas que passavam pelo local. O homem foi desencarcerado pelos bombeiros e retirado com vida. Após o resgate do motorista, os militares eliminaram o risco de derrapagem e aplicaram serragem na rodovia.