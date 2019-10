Uma mulher de 46 anos invadiu a casa do ex e esfaqueou a atual companheira dele, de 56 anos, em São Sebastião do Oeste. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu nesse domingo (29). A autora não foi localizada.





A polícia informou que a vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis. A UPA não informou o estado de saúde da paciente.