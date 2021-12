Nesse sábado (4), o Samu foi acionado para atendimento de uma colisão entre um carro e um poste, próximo à sua Base na MG-260, em Cláudio.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico de Cláudio atuou juntamente com a equipe do Resgate Voluntário de Cláudio. Averiguaram que uma mulher, sem idade identificada, já estava em óbito. Fizeram o atendimento de um homem, de 29 anos. Ele estava consciente, porém um pouco confuso, queixando dor lombar e cervical, com corte em um dos supercílios.

Após receber os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado pela USB para a Santa Casa de Cláudio.