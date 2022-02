Uma mulher de 48 anos foi atropelada em Itaúna na tarde dessa terça-feira (1º). Ela foi socorrida com vida e encaminhada para o hospital, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O Corpo de Bombeiros Militar de Itaúna recebeu o chamado para atendimento de atropelamento na rua Antônio Corradi.

Uma Unidade de Resgate (UR) compareceu no local, e foi constatado que a vítima estava inconsciente, caída ao solo.

De acordo com o Cobom, a vítima ficou presa em baixo do veículo, porém populares conseguiram levantar a frente do veículo, retirando-a para o lado. Médicos que estavam próximo ao acidente já realizavam acesso venoso na vítima, ministrando soro, momento esse em que os militares chegaram no local.