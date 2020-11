Um atropelamento registrado no início da tarde deste domingo (8), na altura do km 295 da MG-050 deixou uma vítima fatal.

O Corpo de Bombeiros de Piumhi foi acionado para comparecer na rodovia.

De acordo com informações do cabo Vagner, a vítima, uma mulher de 60 anos, residente na área rural de Guapé, estava com a família em visita ao local.

Ao atravessar a pista, ela se distraiu olhando somente para um lado e o condutor de um veículo Chevrolet Cruise que trafegava sentido Piumhi/Alpinópolis não conseguiu evitar o atropelamento e a mulher veio a óbito.