Uma pessoa morreu e outra teve ferimentos graves em um acidente que envolveu uma lancha e um jet ski, na tarde deste domingo (24), em Fama (MG). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal foi uma mulher. O homem teve ferimentos graves na perna direita foi levado ao Hospital Alizira Velano, em Alfenas (MG).

O acidente ocorreu por volta das 13h no Lago de Furnas e o helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros decolou de Varginha (MG) para ajudar no atendimento das vítimas no local.

Ao chegarem ao local, os militares constataram a vítima fatal e realizaram o resgate o homem. De acordo com os bombeiros, ele possuía diversos ferimentos graves na perda direita.

O homem foi conduzido ao Hospital Alzira Velano pelo helicóptero Arcanjo, que já retornou para Varginha por volta das 15h.

Conforme explicado pelos militares, o acidente ocorreu no Lago de Furnas, no perímetro urbano de Fama, em frente a um bar. As causas do acidente ainda serão investigadas. A identidade das vítimas não foi divulgada até esta publicação.

