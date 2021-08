A condutora e esteticista, Ariane Rodrigues Santiago, de 31 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro e uma carreta, na tarde dessa terça-feira (10) na MG-050, no município de Pedra do Indaiá. O acidente aconteceu por volta das 14h45, na altura do KM 163. A Condutora era natural de Arcos, mas residia em Divinópolis.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a carreta Volvo com placas de Oswaldo Cruz/SP, seguia deslocando de Divinópolis para Formiga, quando nas proximidades do trevo de acesso à MG-164, o motorista foi surpreendido quando um Fiat/Uno Way emplacado em Divinópolis, que seguia no sentido contrário, perdeu o controle direcional devido a presença de um animal na pista, vindo a invadir a contramão de direção e colidir frontalmente contra a carreta.

Com o impacto, a motorista do carro ficou presa às ferragens e morreu no local. Já o motorista da carreta, de 31 anos, foi avaliado no local por uma equipe do Samu e dispensou atendimento médico.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. O corpo foi retirado por uma funerária de Santo Antônio do Monte e levado ao IML de Bom Despacho.