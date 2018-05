Uma mulher de 42 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desse domingo (13), no km 355 da BR-354, entre os municípios de Santa Rosa da Serra e Campos Altos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Campos Altos, por volta das 6h30, a motorista do veículo Fiat Uno, Marciana Felício Gervásio, seguia sentido São Gotardo, e, possivelmente tentou realizar uma ultrapassagem. Ela perdeu o controle direcional do veículo, que saiu da pista e colidiu com um eucalipto.

Marciana, que residia em Campos Altos, morreu no local. No carro havia quatro passageiros, inclusive um bebê, que tiveram apenas escoriações e não correm risco de morte, eles foram encaminhados para o Pronto Atendimento de São Gotardo. Marciana havia perdido um filho assassinado no dia 20 de março deste ano.