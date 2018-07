Um acidente foi registrado na MG-050, na madrugada de domingo (15) e deixou uma vítima fatal. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária de Piumhi (PMRv), o acidente ocorreu sentido Capitólio/Piumhi no KM 274 da via.

O condutor de um veículo Peugeot transitava sentido Piumhi/Passos e ao realizar uma curva perdeu o controle da direção, invadindo a pista contrária, colidindo de frente com o veículo Fiat/Uno onde estava a vítima Sayonara Gonçalves de 51 anos.

Ainda de acordo com a PMRv o condutor do Peugeot fugiu do local, sem prestar socorro. Ele foi identificado, mais ainda não foi localizado.