Da Redação

Uma mulher morreu e cinco pessoas ficaram feridas, em um acidente registrado por volta de 14h30 desse domingo (4), na rodovia MG-050, próximo á Pedra do Indaiá. A colisão envolveu três veículos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PRMv) que atendeu a ocorrência, Oriana Medeiros Oliveira, de 58 anos, natural de Itapecerica, conduzia um Honda Civic, com placa de Piumhi. Ela seguia sentido Formiga/Divinópolis, e no km 175 perdeu o controle de direção do veículo, que invadiu a contra mão e colidiu de frente com um Jeep Renegade, de Formiga. Com o impacto, o motor do Civic se soltou e ficou sobre a pista de rolamento. O motorista de um VW Gol de São João Del Rei que vinha logo atrás, para não se chocar com o motor do Civic, “tirou” o veículo para o acostamento e chocou-se contra uma placa de sinalização. O motorista do gol, um jovem de 25 anos, natural de Formiga, não se feriu.

O condutor do Jeep, um senhor de 61 anos e as quatro passageiras do Honda Civic, com idades entre 17 e 19 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa de Caridade de Formiga.

Atualizado às 9h30.