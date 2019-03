Redação Últimas Notícias

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio e dois caminhões, na BR-354 deixou uma mulher morta. O acinte ocorreu no final da tarde dessa quarta-feira (6) próximo ao Hotel Álamo, em Campo Belo.

O acidente aconteceu em uma curva também conhecida como “curva da morte”. Segundo informações do motorista de um dos caminhões, ele seguia sentido Campo Belo quando foi atingido pelo motorista do outro caminhão que seguia sentido contrário.

O caminhoneiro aparentemente teria perdido o controle direcional do veículo e atingido o outro caminhão e os dois carros.

Em um dos carros haviam três pessoas, uma mulher de 32 anos, que ficou presa às ferragens, uma criança de 3 anos que foi socorrida por terceiros e uma mulher sem lesões aparentes, que foi encaminhada pela Samu à Santa Casa de Candeias. No outro carro havia dois ocupantes que inicialmente dispensaram atendimento.

A mulher que ficou presa às ferragens, a campo-belense Pâmella Ferreira, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. Duas equipes do Samu foram empenhadas no socorro às vítimas. O Corpo de Bombeiros de Formiga também foi acionado.

Uma das pistas ficou interditada e o tráfego foi controlado pela Policia Militar de Candeias e pela Polícia Rodoviária Federal.

