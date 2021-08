A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 14h45 desta terça-feira (10), para atendimento de um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão, na MG-050, no km 164, no município de Pedra do Indaiá.

Foram empenhadas a Unidade de Suporte Básico (USB) de Itapecerica e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis.

Ao chegarem ao local, as equipes avaliaram que uma mulher, de 30 anos, que estava no carro, estava presa às ferragens e já estava óbito.

Os socorristas constataram que o motorista do caminhão e um colega de viagem, que seguia em outro caminhão, um de 41 e outro de 31 anos, estavam conscientes, porém muito assustados com o ocorrido.