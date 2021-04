Uma mulher foi condenada a pagar ao ex-marido R$350 por mês, equivalente à metade do valor que custaria o aluguel do apartamento onde moravam juntos. O homem precisou sair do imóvel, em que estava mesmo após o término do casamento, após ela ter conseguido uma medida protetiva contra ele, devido a um “incidente”, não especificado.

O valor foi fixado pelo juiz José Maurício Cantarino Vilela, conforme o estipulado pelos próprios proprietários, em “um acordo extrajudicial apresentado no processo”. A decisão foi publicada no último dia 19 de abril, pela 29ª Cível de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

“Na ação de arbitramento de aluguel, o ex-marido contou que se casou em dezembro de 2002 e se divorciou da mulher em junho de 2018. Por questões financeiras, e pela boa relação que mantinham por ocasião do divórcio, eles acordaram em continuar utilizando conjuntamente um apartamento no Bairro Manacás em Belo Horizonte, único bem em comum do casal”, informa a Corte em nota à imprensa.



Todavia, a “convivência pacífica por mais de 18 anos”, como define o Tribuna, foi “interrompida” por “um ‘incidente’ entre eles que culminou em uma medida protetiva em favor da mulher e o afastamento do ex-marido do apartamento onde coabitavam”.

Pouco antes do deferimento da medida protetiva, contudo o ex-marido havia firmado um acordo com a mulher para que saísse do apartamento e levasse consigo seus pertences, coisa que foi documentada e comprovada no processo.