Redação Últimas Notícias

Uma mulher de 36 anos, natural de Belo Horizonte, foi vítima do golpe do cartão de crédito em Formiga.

A vítima, que reside no bairro Água Vermelha, foi até a base de segurança comunitária no Centro para registrar a ocorrência nesta segunda-feira (17), mas as ações do estelionatário tiveram início em outubro passado.

Segundo o relato da vítima, em meados de outubro, ela recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo que trabalhava em uma rede bancária.