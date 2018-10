Uma mulher de 44 anos foi presa por colocar fogo na Prefeitura de Alvinópolis, na Região Central de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (25). De acordo com a Polícia Militar (PM), ela teria ido pedir ajuda financeira e, segundo a mesma, foi mal atendida. O nome não foi revelado.

A corporação informou que a mulher ficou nervosa, foi a uma loja perto do prédio comprar álcool e fósforo e ateou fogo no saguão da prefeitura. A pintura do local, dois sofás, uma caixa de distribuição de energia elétrica e quadros foram danificados.