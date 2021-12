Uma diarista mineira chamou a atenção dos internautas neste fim de semana ao se casar com um boneco em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba, no sábado (18). A cerimônia contou com tudo que um casamento tradicional tem direito: convidados, padrinhos, juíza, testemunhas e decoração especial.

O casamento foi transmitido ao vivo por rádios locais e por uma emissora de TV da região. A noite de núpcias foi em um motel da cidade. A diarista ganhou o dia da noiva em um estúdio de maquiagem e também uma viagem de lua-de-mel com Marcelo para o Rio de Janeiro.

A noiva Merivone Rocha Moraes, de 37 anos, é diarista e também trabalhava como dançarina. Ela é conhecida em Rio Paranaíba como Santinha. O boneco Marcelo é seu companheiro nas danças em lives da cidade. Os dois começaram a fazer tanto sucesso que ganharam um programa em uma rádio local: o “Domingão da Santinha”.

“Eu queria um parceiro de dança que eu sou dançarina de forró e eu não arrumava ninguém para dançar comigo. Eu cheguei na minha mãe e pedi para ela fazer um boneco de pano para dançar comigo. Ela fez e uma amiga minha sugeriu de eu dar o nome de Marcelo, por que aí fica Merivone e Marcelo”, conta a diarista.