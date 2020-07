Na manhã deste domingo (12) uma mulher, de 51 anos, ficou ferida após cair em uma vala na Região de Rastro de São Pedro, em Arcos.

O Samu foi acionado por volta das 11h30 e, ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) apoiou uma equipe do Corpo de Bombeiros que atuava no salvamento da mulher.

No momento do resgate, a vítima estava consciente, com escoriações, traumatismo craniano leve e se queixando dor cervical.

Segundo militares do Corpo de Bombeiros, o resgate que durou aproximadamente 01h30 e só foi possível com a utilização de técnicas específicas e com auxílio de maca Sked.