Redação Últimas Notícias

Uma equipe do 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionada para atender uma passageira que estava em um ônibus coletivo, que faz a linha no bairro Vila Nova das Formigas, nessa quarta-feira (18). A mulher de 58 anos apresentava um quadro de crise convulsiva.

De acordo com o Cobom, a vítima apresentava sinais vitais normais e sem sinais de lesões significativas, porém, estava um pouco confusa.

Ela confirmou aos bombeiros que faz uso de medição controlada em decorrência das crises.