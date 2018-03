Redação Últimas Notícias

Uma mulher de 49 anos foi presa na tarde dessa quarta-feira (28) por falsidade ideológica, em Itapecerica.

De acordo com a Polícia Militar, ela foi presa em uma agência bancária da cidade tentando sacar o benefício de uma aposentadoria com documentos falsos. Ela tentou se passar por outra pessoa com uma identidade falsa.

A PM a mulher informou que estava acompanhada de um homem que estava dando cobertura para ela, mas o indivíduo não foi localizado.

A mulher foi conduzida para a delegacia onde fora ratificado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) pelo crime de falsidade ideológica.