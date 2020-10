Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público prendeu mulheres apontadas como chefes de uma organização criminosa no Sul de Minas nesta quarta-feira (28). Policiais prenderam três mulheres em Caxambu (MG).

Elas tinham participação na organização criminosa de tráfico de drogas com origem no estado de São Paulo. As presas também atuavam como tesoureiras dentro do grupo.

O promotor do Gaeco, Leandro Panaim, detalhou a função das mulheres como chefes de tráfico. Segundo ele, as presas tinham o comando geral do estado.

“Elas faziam a função de arrecadação de valores e até mesmo de disciplina, como chamamos quando elas aplicam punições. Uma delas, em particular, era um pouco mais violenta e aplicava punição a quem devia, a quem desobedecia as ordens dessa organização”.