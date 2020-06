Metade dos brasileiros que estão tentando criar um negócio ou já são proprietários e administram um empreendimento com até 3,5 anos de mercado são mulheres. É o que mostra o relatório executivo Global Entrepreneurship (GEM), realizado no Brasil pelo Sebrae em parceria com o IBQP. O estudo, divulgado este ano, registrou aumento no percentual de mulheres empreendedoras em estágio inicial.

“As mulheres estão cada vez mais atuantes no mundo dos negócios. De 2018 para 2019, o percentual de empreendedoras iniciais passou de 12 milhões para 16 milhões mulheres, chegando a 50% do total de empreendedores neste estágio no último ano”, explica a analista do Sebrae Minas, Rachel Dornelas.

E é para instigar cada vez mais o empreendedorismo feminino que foi criado o Sebrae Delas – Mulher de Negócios. O projeto do Sebrae incentiva, apoia e orienta mulheres que transformam sonhos em oportunidades de negócios. Nesta quinta-feira (2/7) será lançado o Instagram do projeto – @sebraedelas.minas – com a live da consultora estratégica de negócios, host do podcast Vieses Femininos e idealizadora do movimento Mulheres do Imobiliário, Elisa Tawil. Durante o bate-papo, que acontece às 19h, Tawil vai falar sobre a mulher contemporânea e seus desafios diários.

Assim como o projeto, o perfil do Instagram do Sebrae Delas – Mulher de Negócios é baseado em três pilares: inovação, transformação digital e habilidades comportamentais. Neste ambiente online, as empreendedoras poderão ficar por dentro de informações, novidades e eventos do projeto e de outras redes de mulheres empreendedoras. Elas também vão conhecer histórias de superação de mulheres que driblaram os desafios e hoje são sucesso nos negócios.