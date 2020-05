Andar sem máscara pelas ruas de Belo Horizonte vai pesar no bolso dos moradores a partir da semana que vem, no dia 15 de maio. Quem for flagrado sem o Equipamento de Proteção Individual terá de pagar uma multa de R$ 80.

O decreto que define a norma foi publicado nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Município (DOM) e tem validade por prazo indeterminado.

A fiscalização, que será feita por agentes da Prefeitura e da Guarda Municipal, vai abranger tanto quem está dentro de estabelecimentos, seja de qual tipo for, até quem estiver no ponto de ônibus ou nos coletivos.

Atividades essenciais