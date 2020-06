A multa para quem organizar festas e provocar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus foi triplicada pela Prefeitura de Cláudio. Uma reunião realizada nessa segunda-feira (22) definiu que donos de estabelecimentos onde ocorrerem eventos com aglomeração de pessoas serão multados em R$ 3 mil.



Durante reunião no gabinete do prefeito José Rodrigues Barroso de Araújo (PRTB), o tenente Marco Aurélio do Couto afirmou que a Polícia Militar dará o suporte necessário para a equipe da Prefeitura durante a fiscalização.



Além do valor da multa, o Executivo vai publicar, nos próximos dias, um novo decreto restringindo algumas atividades.



O município intensificará fiscalização de controle da pandemia e editará novo decreto restringindo atividades. O telefone para fazer denúncias em caso de descumprimentos das medidas durante a pandemia é o (37) 99807 1548.