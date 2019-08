Quem pretende ter mais comodidade para parcelar multas de trânsito e dívidas similares em Minas Gerais já pode recorrer ao serviço pela internet. Já adotado em cidades como São Paulo e Goiânia e no Distrito Federal, o serviço permite quitar infrações e IPVA, licenciamento e DPVAT em até 12 vezes, inclusive por meio de um aplicativo de smartphone. Apesar da praticidade, especialistas alertam que as taxas de juros podem ultrapassar 5% ao mês e quase dobrar o valor inicial da dívida.

O parcelamento de multas e outros débitos de veículos acontecem desde 2017 em todo o país, com aprovação pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) por meio da Resolução nº 697. Do ano passado para cá, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) credenciou nove empresas para atuar com esse tipo de serviço em endereços fixos. Neste mês, a Zapay, uma das firmas selecionadas, começou a oferecer os pagamentos também pela internet.

A projeção da Zapay é atrair a adesão de ao menos 150 mil clientes mineiros até o fim do ano. Um dos diretores da empresa em Minas, Varley Silva, diz que a empresa chega a oferecer descontos de até 40%, a depender da quantidade de dívidas dos motoristas.

“A primeira facilidade é a comodidade. Mas as condições são muito atrativas. Se a pessoa tem vários débitos, pode negociar on-line mesmo com nossa central de atendimento e conseguir um desconto de 30% a 40% em todas as taxas (que ela cobra)”, afirma Silva.