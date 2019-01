Muitas taças, uma camisa forte e milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Cruzeiro comemora, nesta quarta-feira (2), 98 anos de vida. Para comemorar o aniversário, o clube realizará a tradicional Missa em Ação de Graças no ginásio do Barro Preto, às 19h (de Brasília). A missa, que é aberta aos torcedores, será ministrada pelo padre Gilson de Oliveira Filho e contará com a participação do coral Franpax.

Fundado em 1921, o Cruzeiro teve como primeiro nome Societá Sportiva Paletra Itália. Por ser frequentado por italianos, que, na época, eram comerciantes, artesãos e operários, o clube ganhou carinho das camadas menos abastadas da recente Belo Horizonte e que não encontravam espaço nas outras associações esportivas na época.

Entretanto, o rompimento de relações diplomáticas do Brasil com a Itália por causa da Segunda Guerra Mundial, em 1942, fez com que o Palestra Itália passasse a se chamar Cruzeiro Esporte Clube. O nome foi inspirado na constelação austral que está na bandeira do Brasil. O uniforme também mudou: saiu o verde e vermelho, em homenagem à bandeira italiana, e foi adotado o azul e branco, inspirado pela seleção da Itália.

Avatar comemorativo de aniversário de 98 anos do Cruzeiro Esporte Clube

Com torcedores em menor número do que os rivais Atlético-MG e América-MG nas primeiras décadas, o Cruzeiro passou a ganhar grande popularidade com a construção do Mineirão na década de 1960. Além disso, formou uma das históricas formações do clube, contando com Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Natal e Raul e outros que ainda estão na lembrança do cruzeirense. A notoriedade ocorreu em 1966, com o título da Taça Brasil, equivalente ao Campeonato Brasileiro, com uma marcante goleada por 6 a 2 sobre o Santos, de Pelé, Carlos Alberto e companhia.

Em 1976, a primeira Libertadores em cima do River Plate, da Argentina, em uma decisão disputada em três partidas. Após uma década de 80 complicada, com apenas dois títulos estaduais, o Cruzeiro voltou a brilhar. Entre 1990 e 2004, viveu seu período mais glorioso, conquistando pelo menos um troféu por ano. Neste período, o time venceu outra Libertadores (1997), duas Supercopas da Libertadores (1991 e 1992), uma Copa Master (1995), uma Copa Ouro (1995), um Brasileirão (2003), quatro Copas do Brasil (1993, 1996, 2000 e 2003), uma Copa Centro-Oeste (1999), duas Copas Sul-Minas (2001 e 2002), um Supercampeonato Mineiro (2002), duas Copas dos Campeões Mineiros (1991 e 1999), além de oito Campeonatos Mineiros (1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003 e 2004).

Passou por uma período de entresafra entre 2005 e 2008, mas voltou a figurar em disputas continentais e nacionais, sendo vice-campeão da Libertadores em 2009 e do Brasileiro em 2010. Em 2013 e 2014, levou o bicampeonato do Brasileiro e, nos últimos dois anos, conquistou os títulos da Copa do Brasil, garantindo, assim, participação na Libertadores.

Os títulos do Cruzeiro:

TÍTULOS INTERNACIONAIS:

Copa Libertadores da América: 1976, 1997

Supercopa dos Campeões da Libertadores da América: 1991, 1992

Recopa Sul-Americana: 1998

Copa Ouro: 1995

Copa Master da Supercopa: 1995

TÍTULOS NACIONAIS:

Campeonato Brasileiro: 1966, 2003, 2013 e 2014

Copa do Brasil: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018

Copa Sul-Minas: 2001, 2002

Copa Centro-Oeste: 1999

TÍTULOS ESTADUAIS:

Copa dos Campeões Mineiros: 1991, 1999

Campeonato Mineiro: 1926, 1928, 1929, 1930, 1940, 1943, 1944, 1945, 1956, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1967, 1968 ,1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1984, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2002*, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014 e 2018

Taça Minas Gerais: 1973, 1982, 1983, 1984, 1985

Copa Belo Horizonte: 1960

Torneio Início: 1926, 1927, 1929, 1938, 1940, 1941, 1943, 1944, 1948, 1966