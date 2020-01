Redação Últimas Notícias



Uma multidão se aglomerou para pegar uma carga de biscoito que tombou de uma carreta após acidente.



O sinistro foi registrado nessa segunda-feira (13), na BR-381, em Bela Vista de Minas, na região do Vale do Aço.



De acordo com jornais da região, a aglomeração ocorreu durante a retirada do veículo de carga. As duas faixas da rodovia foram interditadas por cerca de 30 minutos.



Conforme o portal De Fato Online, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou se a carga foi liberada para a população ou saqueada.



Motoristas que trafegavam pela rodovia filmaram a ação dos moradores; confira:



Vídeo mostra multidão avançando em carga de biscoito após destombamento de carreta Vídeo mostra multidão avançando em carga de biscoito após destombamento de carreta Posted by Itabira-Online on Monday, January 13, 2020