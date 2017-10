O resultado da Campanha de Multivacinação em Formiga foi divulgado nesta terça-feira (3). Em duas semanas de campanha, foram aplicadas 1.324 doses de vacina em crianças e adolescentes formiguenses.

As vacinas da campanha previnem contra 11 doenças: hepatite B, poliomielite (paralisia infantil), rotavírus, Pneumocócica 10, pentavalente, meningocócica C, febre amarela, triviral, tetraviral, HPV e dupla adulto.

Somente em crianças menores de 10 anos foram aplicadas 1.013 doses. A vacina mais aplicada neste grupo foi contra a poliomielite, com um total de 350 doses. Já entre os adolescentes com idade entre 10 e 15 anos, foram realizados 311 procedimentos, com destaque para a vacina que previne contra o HPV masculino, com 151 doses.

“Teoricamente, quanto menores os números da Campanha de Multivacinação, melhor, já que os procedimentos são realizados com o intuito de atualizar o cartão de vacinação”, explicou a coordenadora do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Dalva Costa.

Para se ter uma ideia, no “Dia D de Multivacinação”, realizado no dia 16 de setembro, das 994 pessoas que procuraram algum Programa de Saúde da Família (PSF) para conferir o cartão de vacinação, apenas 720 tiveram que ser vacinadas.

Apesar do término da campanha, as vacinas continuam disponíveis nos PSF’s. Para ser vacinado, basta comparecer a uma unidade com cartão de vacinação e documento de identificação com foto.