A seleção brasileira masculina de futebol sub-17 vai abrir a Copa do Mundo 2019, que acontece aqui no Brasil, com uma partida contra o Canadá, no dia 26 de outubro, no estádio Bezerrão, em Brasília, na cidade-satélite do Gama.

A equipe canarinho ainda enfrentará, pelo grupo A, na primeira fase da competição, a Nova Zelândia (no dia 29 de outubro, também no Gama) e a Angola (no dia 1º de novembro, no estádio Olímpico de Goiânia).

Os grupos da Copa do Mundo foram definidos nesta quinta-feira (11) em um sorteio na sede da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em Zurique, na Suíça.

No grupo B, estão Nigéria, Hungria, Equador e Austrália. No grupo C, Coreia do Sul, Haiti, França e Chile.