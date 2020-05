Já passa de 1,5 milhão o número de recuperados da covid no mundo. A marca de 1.502.468 foi batida esta madrugada, de acordo com o site da Universidade Johns Hokpins, dos EUA, que faz a atualização online.

Os países com mais recuperados são EUA, Alemanha, Espanha, Itália e Turquia.

O Brasil aparece em oitavo lugar no ranking com mais de 72 mil curados. Subiu uma posição em relação ao levantamento de 30 de abril, quando tinha 35 mil recuperados – Mas atenção: a boa notícia não significa que a gente já pode relaxar no protocolo de isolamento social. Ao contrário! A luta continua! (leia dicas de proteção abaixo)

Veja o ranking dos recuperados

EUA – 230,2 mil Alemanha – 148,7 mil Espanha – 138,9 mil Itália – 109,0 mil Turquia – 98,8 mil Irã – 88,3 mil China – 79,2 mil Brasil – 72,5 mil França, 57,8 mil Rússia – 48,0 mil

Casos confirmados

Se cresceu o número de recuperados, o de casos confirmados também: já são 4,2 milhões de infectados em todo o planeta.

Só os EUA registram 1,3 milhão de pessoas com o novo coronavírus.

Em seguida vêm a Rússia com 232,2 mil, Espanha com 228 mil, Reino Unido com 227,7 mil, Itália com 221 mil e França com 178,3 mil casos registrados.

O Brasil aparece em 7º no ranking com 178,2 mil pessoas que tiveram a doença.

Mortes

Infelizmente o número de mortes é assustador: já encosta em 300 mil.

Exatas 292.316 pessoas perderam a vida para a covid-19 em todo o mundo.

Dessas, 82,2 mil nos Estados Unidos, 32,7 mil no Reino Unido, 30,9 mil na Itália, 26,9 mil na França e 26,9 mil na Espanha.

O Brasil subiu para sexto lugar no ranking de mortes, com 12,4 mil pessoas que perderam a vida para a doença.

Fique firme

Por isso, não relaxe nas medidas de isolamento social. Fique firme! Tome todas as precauções de segurança como uso de máscaras e álcool em gel, se tiver que sair de casa.

Mantenha o distanciamento social: fique a 2 metros das pessoas na rua.

Ao voltar, tire os sapatos para entrar em casa (borrife com álcool ou passe água sanitária neles), tire a roupa usada na rua e ponha para lavar, tome banho com sabonete, vista roupas limpas e use chinelos também limpos para andar dentro de casa.

O ideal é que o chão também seja limpo frequentemente com água sanitária.

Todo esse esforço vale pra gente continuar vivo enquanto não sai uma vacina para acabar com a covid-19. E vai sair! Temos esperança!

Por Rinaldo de Oliveira, da redação do SóNotíciaBoa – R7