A Prefeitura de Tapiraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou os dados atualizados do novo coronavírus no município.

De acordo com a Secretaria de Saúde, três notificações já foram descartadas e excluídas. Duas pessoas fizeram o teste rápido e uma através de RT-PCR. Essas pessoas já cumpriram o isolamento e já estão liberados para realizar suas atividades.

A Secretaria informou ainda que duas pessoas foram notificadas em outro município, chegando a notificação já com resultado negativo. A outra pessoa foi atendida pela médica do município, uma vez que o mesmo já estava com mais de 10 dias de sintomas. Foi solicitado e realizado o exame, também com resultado negativo.

Conforme a Secretaria, a justificativa se faz, por possíveis especulações de que não teria sido divulgado o boletim com suspeitos.