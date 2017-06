O convênio que prevê o repasse por parte da Prefeitura de R$ 25 mil por ano, durante os próximos quatro anos, para a Penitenciária de Formiga foi assinado nessa segunda-feira (12), no Gabinete Municipal.

Além do prefeito Eugênio Vilela e do diretor da Penitenciária, Sérgio Evaristo. Na oportunidade, estiveram presentes o chefe de Gabinete, Thiago Pinheiro, o diretor de segurança da Penitenciária, Leandro de Sousa, a diretora de administração da instituição, Daniela dos Santos e o vereador Cabo Cunha. Esse último foi o responsável por indicar a modificação no orçamento para este ano, a fim de incluir o repasse para a Penitenciária.