A administração municipal recebeu a doação de 500 máscaras que serão utilizadas no enfrentamento ao coronoavírus em Formiga.

As entrega dos itens de proteção individual ocorreu no Gabinete do prefeito, Eugênio Vilela na manhã desta sexta-feira (8).

A doação foi feita pelo empresário Bruno Pereira, que estava acompanhado do presidente do Legislativo, Mauro César no momento da entrega.