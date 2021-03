No início da noite desta sexta-feira (26), o secretário municipal de Saúde, Leandro Pimentel, munido de requisição oficial, retirou da sede da HFOR (Hospital Dia de Formiga) – Centro Oftalmológico de Formiga, equipamentos, medicamentos e insumos, necessários para cobrir faltas surgidas com o agravamento dos casos de Covid-19 e o consequente aumento de pacientes a serem atendidos no município.

Leandro, ouvido pela reportagem nos disse textualmente: “Estas são medidas duras, mas todas, são necessárias para que possamos preservar a vida de nossos pacientes”.

Segundo ele, dentre outros requisitou e retirou da clínica : Monitor multiparâmetro, cama hospitalar, sedativos e bloqueadores neuromusculares.

O médico oftalmologista Cláudio Guimarães Cunha, ouvido pelo Últimas Notícias, foi sucinto e nos respondeu: que o secretário de Saúde poderia ter obtido o mesmo resultado, pedindo a liberação de tudo aquilo que dali foi retirado. Por diversas vezes já socorri a eles mesmo e à Santa Casa. Jamais me negaria a auxiliar num momento grave como este. Nesta hora o que conta é tentarmos resguardar as vidas.