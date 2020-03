Diante da pandemia mundial do novo coronavírus Prefeituras de cidades da região adotaram medidas mais rígidas para conter o avanço do vírus. Fechamento de entradas, adoção de barreiras sanitárias e também suspensão do tráfego de ônibus intermunicipais e estaduais foram adotados em São Francisco de Paula, Formiga, Oliveira e Piumhi. Confira abaixo.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no informe divulgado no sábado (21), em todo o Estado são 7.190 casos em investigação e 83 confirmados, um destes, de uma moradora de Divinópolis.

São Francisco de Paula

Conforme informações do portal G1, o decreto publicado pela Prefeitura de São Francisco de Paula, sobre o fechamento e monitoramento das fronteiras municipais, entrou em vigor nesse domingo (22). O fechamento das estradas de acesso foi definido após reunião entre membros da Administração Pública e Polícia Militar (PM).

Com isso, fica proibida a entrada, permanência e circulação em âmbito municipal de pessoas ou veículos que não sejam residentes da cidade, exceto os que estejam devidamente autorizados pela PM após triagem.

Além disso, o decreto impõe a proibição da circulação de pessoas entre 22h e 6h, exceto situação de emergência. A norma prevê que, caso sejam descumpridas as imposições, poderá ser aplicada multa ao infrator.