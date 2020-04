Com a pandemia do coronavírus, alguns municípios mineiros avaliaram a possibilidade de suspender a compra de alimentos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Os alimentos são comprados de agricultores familiares com recursos do Ministério da Cidadania e doados a entidades socioassistenciais, bancos de alimentos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para evitar que os produtores fossem prejudicados, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), Emater-MG e prefeituras decidiram continuar as compras por meio do programa, adotando medidas para garantir a segurança dos produtores e servidores municipais durante as entregas.

“Só foi possível a continuidade da execução do programa nos municípios, uma vez que os mesmos se comprometeram a adotar as medidas de prevenção ao coronavírus”, diz o coordenador técnico estadual da Emater-MG, Raul Machado. Entre os cuidados adotados estão o distanciamento mínimo entre as pessoas no momento da distribuição dos alimentos; programação de horários distintos para a entrega dos alimentos por parte dos produtores; disponibilidade de luvas, máscaras, álcool gel, água e sabão para as pessoas envolvidas no trabalho.

A execução do PAA – Termo de Adesão Estadual – em Minas Gerais é da Seapa, em parceria com a Emater-MG. Cinquenta e um municípios mineiros participam do programa e 1.282 agricultores familiares fornecem alimentos.