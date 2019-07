Por meio de um convênio entre os municípios mineiros e a associação Reciclanip, teve início nessa segunda-feira (1°), uma campanha de coleta de pneus inservíveis.

A campanha ocorrerá com o intuito de dar destinação certa para os pneus e evitar que se tornem poluidores do meio ambiente e principalmente local de reprodução do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

De acordo com a analista ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Luiza Silva Betim, essa campanha de mobilização junto às prefeituras visa que, tanto os municípios já conveniados quanto os que não possuem convênio com a Reciclanip, possam solicitar coletas dos pneus inservíveis. Para isso, os municípios interessados em fazer parte da campanha devem entrar em contato com a Reciclanip até o dia 17 deste mês, pelo telefone (11) 3165-4430 (Opção 1) ou pelo e-mail coleta@reciclanip.org.br. “A partir dessa formalização, a associação fará o cadastro da prefeitura e dará orientações necessárias quanto à coleta”, explica Luiza.

No período de 15 a 19 de julho os municípios conveniados vão receber e armazenar os pneus inservíveis entregues pela população e empresas privadas, como oficinas, borracharias, concessionárias e postos de gasolina. Já no período de 22 a 26 de julho, serão coletados, pela Reciclanip, os pneus arrecadados pelas prefeituras conveniadas.