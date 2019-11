Após três meses e meio de projeto, o primeiro Museu da Vagina no mundo finalmente abrirá em Londres. Idealizado pela comunicadora científica, Florence Schechter, o espaço tem como objetivo passar uma mensagem forte de empoderamento feminino.

O Museu da Vagina é o primeiro do mundo e abrirá no dia 16 de novembro

A abertura do Museu da Vagina está programada para este sábado (16). Temporariamente instalado no Mercado Camden, em Londres, o museu deve mudar de endereço no futuro e expandir suas exposições.

A primeira mostra se chama “Muff Busters: Vagina Myths and How To Fight Them” (Muff Busters: Mitos da vagina e como combatê-los) e ficará em cartaz até o dia 16 de fevereiro de 2020. A partir de amanhã o conteúdo da exposição também estará disponível online.

Algumas pessoas participaram da pré-estreia e postaram nas redes sociais algumas imagens das instalações. Veja abaixo:

Além de exposições, o museu tem lojinha e promoverá debates e palestras. O horário de funcionamento do Museu da Vagina será de segunda a sábado, das 10h às 18h, e aos domingos das 11h às 18h. A entrada é gratuita.