O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, que abriga mais de 265 mil itens entre peças e coleção científica de plantas e reserva vegetal, pegou fogo nesta segunda-feira (15) no bairro Horto, região Leste de Belo Horizonte. As chamas, conforme o Corpo de Bombeiros, se alastraram pelo telhado de um dos prédios e atingiram parte do material fóssil.

O acervo destruído pelo incêndio ainda não foi mensurado. As paredes da edificação queimada ficaram comprometidas e o local deve passar por perícia. Ainda não há informações de como o fogo começou. Ninguém se feriu na ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 6h25. Quando os militares chegaram no local, um funcionário tentava combater as chamas, que já tinham se alastrado. Com o reforço dos agentes, o fogo foi controlado.

Coleção