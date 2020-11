Edson Arantes do Nascimento tornou-se o Rei do Futebol apesar da cor de sua pele: tornou-se, assim, o primeiro herói negro brasileiro de alcance global, inspirando e incentivando pelo exemplo milhões de outras pessoas. Pelé, porém, sempre evitou falar sobre racismo, e é cobrado por isso até hoje. Como poderíamos compreender melhor as atitudes do Rei Pelé ao longo do século XX no Brasil? Você sabe, afinal, o que é racismo e porque esse tema está cada vez mais debatido no nosso dia a dia? O que tudo isso pode nos dizer sobre o Brasil de ontem e hoje? Para debater o assunto com profundidade, o Museu do Futebol, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, realiza em novembro um curso gratuito sobre Racismo e Esporte.

As aulas acontecerão online pelo YouTube do Museu do Futebol, com emissão de certificado para quem realizar inscrição prévia e assistir os encontros ao vivo. Os encontros são sempre às terças-feiras, nos dias 3, 10 e 17 de novembro, das 10h às 12h, tendo como professores o historiador Amailton Magno Azevedo, professor de Pós-Gradução em História da PUC-SP; a professora de pós-graduação em Letras da UNIFESP Ligia Fonseca Ferreira; e José Paulo Florenzano, professor de Antropologia Social na PUC-SP. No dia 24/11 haverá uma aula-bônus com a participação de atletas negros debatendo como o racismo influenciou suas trajetórias.

O curso faz parte das comemorações pelo Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e também é parte da programação cultural associada à exposição Pelé 80 – O Rei do Futebol, em cartaz desde o dia 15 de outubro. A mostra tem o patrocínio do Itaú Unibanco, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O curso visa apresentar, nas duas primeiras um panorama sobre o racismo no Brasil: como ele se constitui enquanto estrutura que fundou nossa sociedade, desde o período colonial, do ponto de vista jurídico, comportamental, cultural e simbólico. A última aula trará foco nos esportes: como manifestações de nossa sociedade a prática esportiva não está imune ao racismo, ainda que tenhamos nos acostumados a ver negros bem sucedidos nesse campo. Pelé, pelo simbolismo que representa mundialmente, é um dos casos bons para pensar o quanto o futebol no Brasil – que durante décadas acomodou o discurso da “democracia racial” – é um espelho da estrutura racista que impera no país.