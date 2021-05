A Administração Municipal, por meio do Museu Nhonhô Fonseca, vai disponibilizar vídeos mostrando as peças que compõem o acervo do museu. A cada semana será lançado um vídeo no Instagram da Secretaria Municipal de Cultura, com informações sobre uma peça.

A produção está a cargo da servidora Sônia Pimentel que, a cada vídeo, vai trazer informações sobre a peça, contando um pouco de sua história.

O primeiro vídeo foi postado nesta quinta-feira (27) e fala sobre o crânio da elefanta Yoga, uma das peças mais interessantes do acervo e pode ser acessado pelo link.