O 51º festival Nacional da Canção tem início nesta sexta-feira (3) e vai até o dia 6, de forma híbrida. Uma das músicas que irá concorrer é Cartomante, do formiguense Manoel Gandra, juntamente com Robledo Carlos e Sonekka. Tendo como intérprete Tia Elza.

O festival é organizado pela empresa Fenac Promoções e Eventos. Durante todo o dia, a partir de 9h45, serão apresentadas, várias atrações presenciais para um público a ser definido pela área de saúde de Passos. A partir de 21 horas, além dos espetáculos presenciais – dança, teatro, artes circenses, música clássica e instrumental – acontecerão, também, as apresentações do concurso de música, por meio de telões, com transmissão ao vivo pelo YouTube do festival.

O maior festival de música do Brasil chega a Passos com muitas novidades. Tardes recheadas de arte e noites com muita música boa. A entrada no evento é gratuita, mas é necessário ingresso, que os interessados podem procurar o Palácio da Cultura de Passos, de 9h a 16h. Eles são limitados e válidos por seções de duas horas. Será obrigatório o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social durante toda a permanência no evento.

Serão distribuídos R$ 68 mil em prêmios, sem dedução do imposto de renda