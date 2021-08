Maxwel de Souza Conceição, de 26 anos, conhecido no meio artístico como Mc Nickidi lançou, no domingo (15), a música intitulada ‘Sintonia’. O jovem é natural de Pirapora, no Norte de Minas, e atualmente reside em Formiga.

A composição é de Nickidi e no violão ele contou com a participação do cantor formiguense, Rodrigo Monstro. O videoclipe foi gravado na Lagoa do Fundão durante o pôr do sol. O trabalho já está disponível na plataforma do You Tube.

Nickidi iniciou na carreira aos 13 anos, inspirado por familiares e por nomes do hip-hop/rap, como Pacificadores e Hungria. Seu estilo musical pode ser definido como trap, hip hop, rap poesia e trapnejo.

O produtor de vídeos, Daniel Teixeira ficou responsável pela direção geral, produção artística, gravação e edição do trabalho. Tadeu Júnior fez a produção musical e a criação dos arranjos, o Mc fez a gravação da voz.