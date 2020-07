Da Redação

Faleceu no sábado (25), aos 59 anos, um importante nome da música formiguense: Lázaro Ademar da Fonseca.

Músico e compositor, ele faz parte da história da cidade por ter se envolvido, desde os anos de 1980, em vários projetos pela valorização de artistas e da cultura musical de Formiga.

Lázaro, que deixa uma filha, muitos amigos e admiradores está sendo velado na Funerária do Helinho (próximo à Santa Casa). O sepultamento está marcado para às 13h no cemitério Parque da Saudade, no bairro Cidade Nova.