Os músicos de Formiga André Gouvêa (guitarra); Jaime Costa (baixo); Claudinho Batera (bateria); Alex Arouca (teclados) farão uma live a partir das 20h desta quinta-feira (21).

Com a pandemia da Covid-19 e as medidas de distanciamento social, a classe dos profissionais dependem diretamente da realização de shows para sobreviver, muitas vezes esquecida, é, sem dúvidas, uma das que mais sofre as consequências da paralização total dos eventos, em todo o país.

Diante disso, surgiu a ideia da realização da Live “Graxa/Músicos Formiga”, em prol dos profissionais formiguenses que pertencem a este segmento.

A expressão “graxa” é o termo carinhoso do qual são chamados os profissionais que atuam na montagem de palco, som, luz, etc. Assim, não apenas músicos, mas roadies, técnicos e demais membros das equipes que trabalham em bandas e locadoras de equipamentos para show poderão ser beneficiados.