Uma mutação do SARS-CoV-2, nome científico do novo coronavírus, identificada em visons, na Dinamarca, foi detectada em 214 pessoas no país, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (6) pelo Statens Serum Institut, centro de referência para doenças infecciosas no país.

De todos os casos confirmados, 14 são de fora da região de Jutlândia do Norte, onde o governo dinamarquês anunciou ontem a imposição de restrições de movimento, com impedimento de trafegar entre diferentes cidades por quatro semanas, e a decisão de sacrificar cerca de 17 milhões de visons.

“A infecção entre as fazendas de visons está aumentando em número e extensão geográfica, sem que as medidas preventivas tenham funcionado”, apontou o Statens Serum Institut, por meio de comunicado.

“Foram visto novas variações de visons com Covid-19, que mostram uma sensibilidade reduzida aos anticorpos de várias pessoas com infecções anteriores. Isso é grave, já que pode significar que uma futura vacina será menos eficaz, por causa desses variantes”, indica o órgão.