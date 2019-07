A Secretaria de Gestão Ambiental realizará um mutirão de castração de cães e gatos em Furnastur, Pontevila e Fivela.

Os procedimentos, que serão ofertados gratuitamente pelo “Castramóvel” ocorrerão do dia 6 ao dia 9 de agosto, das 9h às 16h.

É necessário que o animal a ser castrado não receba alimentação por, no mínimo, 12 horas antes do procedimento. Também é importante que nenhum tipo de líquido seja ingerido seis horas antes.

Confira a programação

6 e 7 de agosto (terça e quarta-feira): Furnastur – Local: Escritório da Amafurnas

8 de agosto (quinta): Pontevila – Local: Prainha

9 de agosto (sexta): Fivela – Local: Centro Comunitário

A castração

A castração é um procedimento cirúrgico que implica na remoção do útero e ovários em fêmeas (ovariohisterectomia), e a retirada dos testículos em machos (orquiectomia). A castração agrega diversas vantagens, como evitar a reprodução desordenada e a previne a ocorrência de doenças, como tumores no aparelho reprodutivo, preservando a saúde do animal.